Preparavano attentati contro obiettivi ebraici, arrestati 7 uomini tra Germania, Olanda e Danimarca: «Erano legati a Hamas»

Sette persone sono state arrestate oggi, giovedì 14 dicembre, in tre diversi Paesi europei, con l’accusa di prepararsi a condurre attacchi terroristici contro diversi obiettivi ebraici. Gli arresti sono avvenuti in Germania, Olanda e Danimarca, anche se al momento non ci sono evidenze sui legami tra le operazioni. I quattro uomini arrestati tra Germania e Olanda erano sospetti membri di Hamas, hanno detto gli inquirenti tedeschi, che ritengono di aver sventato un attacco a «siti ebraici» in Europa. I tre fermati a Berlino, in particolare, sarebbero di nazionalità egiziana e libanese. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Tagesschau, stavano recuperando armi da un deposito sotterraneo per portarle a Berlino. Le autorità danesi non hanno menzionato esplicitamente Hamas, ma hanno confermato simili addebiti di terrorismo per i tre uomini arrestati nel Paese. Per il ministro della Giustizia Peter Hummelgaard, il piano sventato «conferma tragicamente che gli ebrei danesi sono in pericolo». Una minaccia che il Paese prende quanto mai sul serio, gli ha fatto eco la premier Mette Frederiksen, come riporta la Bbc. L’ispettore capo Insp Drejer ha aggiunto che l’indagine che ha permesso l’intervento ha svelato una rete transnazionale di persone pronte a compiere attacchi, con legami a gang criminali. Per il governo israeliano, invece, la matrice è fin troppo chiara: i sette arrestati in una «rapida e coordinata operazione di intelligence» erano «terroristi che agivano per conto di Hamas», ha commentato l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, congratulandosi con le autorità danesi e degli altri Paesi coinvolti per la risolutezza dell’operazione. «Da anni, e ancor più dall’assalto omicida del 7 ottobre, Hamas tenta di espandere le sue capacità operative nel mondo e in particolare in Europa, con l’aspirazione di attaccare obiettivi ebraici, israeliani e occidentali a qualsiasi prezzo», mette in guardia Israele.

Immagine di copertina: Agenti tedeschi vigilano sulla sicurezza della sinagoga di Colonia dopo l’apertura del Carnevale locale – 11 novembre 2023 (EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

