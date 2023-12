Le minacce all’amico per farsi dare l’auto e i soldi, la 26enne ai carabinieri: «Non potete arrestarmi: sono una nobile»

«Sono Giulia Farnese. Io sono una nobile». Così la 26enne di Vetralla, in provincia di Viterbo, avrebbe tentato di giustificarsi per non farsi arrestare. Una carta che, però, non ha convinto i carabinieri. La giovane, infatti, è stata arrestata con le accuse di estorsione, lesioni e porto abusivo di arma dopo che ha attaccato un conoscente albanese di 39 anni. Secondo quanto ricostruito, riporta la Repubblica, la donna lo scorso giovedì si è diretta a casa del 39enne – tra Roma e Frascati – e a seguito di una discussione a iniziato a minacciarlo. «Dammi la tua auto e i tuoi soldi, devo andare a Viterbo», le avrebbe detto. I motivi dietro la richieste e le frasi minatorie sono ancora al vaglio delle autorità. L’uomo, però, si è rifiutato ed è iniziato uno scontro a cui si sono aggiunte altre due persone che erano venute con la 26enne. Prima lo hanno ferito con un paio di forbici sulla mano e poi sono scappati tutti insieme. A dare l’allerta ai carabinieri è stato il fratello del 39enne. La donna è stata intercettata in una piazza di Ponte di Nona, conosciuta dalle forze dell’ordine come ritrovo per lo spaccio, ed è stata fermata. Pare che in quel momento abbia tentato (invano) di usare il suo cognome come scudo all’arresto.

Foto di copertina: Giulia Farnese – Facebook

