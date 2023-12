Omicidio a Covo (Bergamo), l’indiziato è in fuga: è caccia all’uomo tra Cremona, Milano e Brescia

Omicidio a Covo in provincia di Bergamo. Nel pomeriggio di ieri, 17 settembre, un uomo è stato trovato morto in via Pradone. La vittima avrebbe trenta anni e si chiamerebbe Said: è stato accoltellato. C’è una persona ricercata: sarebbe il coinquilino che viveva con lui nell’abitazione dove vivono operai e fattorini. La persona deceduta è un cittadino pakistano. Ha ricevuto almeno due coltellate, di cui una particolarmente profonda alla clavicola. Chi lo ha colpito è in fuga. I carabinieri di Treviglio e di Bergamo hanno diramato una nota di ricerca in tutto il territorio di Bergamo, ma anche nelle provincie di Cremona, Milano e Brescia. Ma non si esclude una fuga verso la Slovenia.

L’uomo è sceso in strada e ha preso un’automobile dopo l’omicidio, di cui non si conosce il movente ma che è arrivato al culmine di una lite tra i due. Gli inquirenti hanno sequestrato le immagini di una videocamera di sorveglianza in zona. L’altro inquilino sarebbe di nazionalità afghana. Il corpo della vittima è stato trasferito all’ospedale San Giovanni XXIII, dove è in programma l’autopsia.

