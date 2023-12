«Così si fanno le bombe»: il giovane arrestato per terrorismo a Padova

Un ventenne cittadino italiano ma di origini maghrebine è stato arrestato dalla Digos di Padova con l’accusa di terrorismo. L’ordinanza di custodia cautelare viene dalla procura di Venezia. Il giudice delle indagini preliminari gli contesta l’apologia e l’istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Sui social, secondo l’accusa, diffondeva tutorial per realizzare esplosivi usando ingredienti comuni. Ed esaltava gli attentati sostenendo la pratica del Jihad. Il Gazzettino racconta che il ventenne cercava anche di dissimulare la sua identità sul web. I post sul terrorismo sono stati pubblicati negli anniversari dell’11 settembre. Ma anche durante il Natale e lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. Non solo: sui dispositivi sequestrati sono stati trovati video con allenamenti in palestre ed esercitazioni belliche. Ma anche le iscrizioni ai canali Telegram in cui si fornivano lezioni su tecniche di combattimento e suggerimenti su dove acquistare armi. Che venivano pagate in bitcoin.

Foto copertina da: Il Gazzettino

