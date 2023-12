Fecero il pieno gratis grazie al distributore in tilt, stangata per 20 automobilisti: ora devono pagare 3mila euro

Quel giorno alla stazione di benzina Ip di Marina di Frigole, frazione di Lecce, al primo automobilista capitato per fare rifornimento non sarà sembrato vero: la benzina era gratis. E così parte il primo pieno, tutto a carico del malcapitato benzinaio, che ancora non sapeva nulla del malfunzionamento del suo distributore. Il primo automobilista ha fatto scattare il passaparola. E alla fine di quel 3 novembre 2016, ricorda Repubblica, sono stati in 20 a scroccare il pieno di carburante, fino a prosciugare letteralmente le scorte della stazione di benzina. Gli scrocconi non avevano pensato però che, come ogni stazione di servizio, anche quella aveva le telecamere di videosorveglianza. Ed è stato così che la polizia, chiamata dai titolari della stazione di benzina, ha rintracciato uno a uno gli automobilisti, tutti residenti nella provincia di Lecce.

Il risarcimento

Dopo che i gestori si sono costituiti parte civile, assistiti dall’avvocato Stefano Chiriatti, gli automobilisti indagati hanno ottenuto di estinguere il reato con il risarcimento del danno. Il giudice monocratico del Tribunale di Lecce, Luca Scuzzarella, ha calcolato che ognuno dovrà pagare 2mila euro per i danni inflitti al benzinaio. E in più mille euro per le spese legali. Il processo è stato rinviato al 10 gennaio 2024: entro quel giorno gli scrocconi dovranno pagare un pieno ormai diventato salatissimo.

