Muore dopo l’ora di educazione fisica, la tragedia di un 13enne davanti ai compagni di classe: aperta un’indagine

È morto davanti ai compagni di classe un 13enne in una scuola media a San Costantino Calabro, in provincia di Vibo Valentia. La procura indaga sulle cause della morte del ragazzo, avvenuta durante l’orario scolastico. Stando alle prime ricostruzioni, era appena finita l’ora di educazione fisica, quando il 13enne si è accasciato a terra ed è morto davanti ai suoi compagni di classe. Sono stati gli stessi ragazzi a lanciare l’allarme, avvertendo il professore che ha subito chiamato il 118. All’arrivo dei soccorsi però il ragazzo era già deceduto e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. La vicenda ha scosso la comunità di San Costantino Calabro, con il sindaco Nicola Derito che ha deciso la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani 22 dicembre. Sospese anche tutte le attività natalizie previste in questi ultimi giorni di scuola in segno di lutto.

