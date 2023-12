Il video di Natale della Polizia di Stato

Quest’anno, la Polizia di Stato ha scelto come scenario per i suoi auguri natalizi Civita di Bagnoregio, rinomato borgo della provincia di Viterbo. Il video, che dura 75 secondi, celebra l’essenza del Natale come simbolo di rinascita e gioia. Il cuore del messaggio è quello dell’unità tra individui provenienti da diverse esperienze di vita, accomunati dal sentirsi parte di una stessa “casa”. La narrazione si è concentrata sull’idea che nelle vicinanze e nei diversi punti di vista si può scorgere la bellezza e la sorpresa nel mondo che ci circonda.

