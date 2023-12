I bossoli al posto delle palle sull’albero di Natale, la trovata dell’eurodeputato FdI: «Ma quale guerra: sono auguri ai cacciatori»

Un uomo in maglione rosso seduto in poltrona, davanti a un albero di Natale, al suo fianco destro un cane, al suo sinistro un camino. «Un buon Natale con Pietro Fiocchi», è la scritta che accompagna la foto di un volantino, condiviso anche via social, che sta facendo discutere. Perché a guardar bene un dettaglio insolito c’è: al posto di palline e lucette, l’albero è decorato con proiettili e bossoli. Questa scelta stravagante ha presto fatto piovere le critiche su Fiocchi, eurodeputato lecchese eletto nel 2019 nelle fila di Fratelli d’Italia e componente della Commissione per l’ambiente.

«Un messaggio al mondo venatorio»

Però a detta sua si trattava di semplice strategia: «Sono cartucce da caccia, rosse e gialle, anzi per la precisione si tratta di bossoli in plastica- spiega Pietro Fiocchi, come riporta il Corriere della Sera -. E non c’è assolutamente alcun retropensiero legato alla guerra, che condanno. I cartelloni sono apparsi a Lecco, ma anche nelle valli alpine del bresciano e in Valcamonica. Semplicemente perché il messaggio è rivolto al mondo venatorio per i cui diritti mi batto da sempre: dall’emendamento sulle munizioni di piombo alla declassificazione del lupo. I bossoli sono innocui e con quello scatto parlo ai cacciatori».

I precedenti

Non è la prima volta che Fiocchi deve fare i conti con le polemiche: in passato, scrive ancora il Corriere, aveva fatto discutere una foto che lo ritraeva in una riserva di caccia in Bulgaria accanto a un esemplare di daino ucciso. L’azienda di famiglia invece, Fiocchi Munizioni (di cui l’eurodeputato aveva guidato la sede americana), aveva fatto alzare qualche sopracciglio con la pubblicazione del suo calendario, con le dipendenti come modelle e i bossoli trasformati in trucchi e gioielli. Adesso, l’ultimo scandalo natalizio. Qualcuno avrebbe addirittura criticato via social il modo con cui Fiocchi ha scelto di augurare un «conservative xmas»: quell’abbreviazione del termine inglese che indica il Natale a qualcuno ha ricordato infatti la Decima Mas.

