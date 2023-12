Trentuno a novembre e trenta a dicembre: i giorni sbagliati nei calendari della polizia locale di Milano – Le foto

«Trenta giorni a novembre», recita l’incipit della famosa filastrocca per ricordare quali mesi durano 30 giorni e quali 31. Eppure, nonostante l’aiuto in rima, qualcosa è andato storto nella redazione dei calendari del 2024 della polizia locale di Milano, in consegna oggi. Cinquemila sono già stati consegnati con un errore saltato subito all’occhio. La pagina di novembre ha 31 giorni, mentre quella di dicembre si ferma a 30. Voglia di festeggiare prima il 2025? Più probabilmente un semplice errore, che non è sfuggito a Giovanni Molisse, segretario FP Cisl del Comune di Milano. «Naturalmente nessuna colpa al personale comandato a fare queste attività – ha scritto Molisse in una nota citata dall’Ansa in cui allega le foto del calendario con i mesi sbagliati -, perché l’errore è sempre possibile però la superficialità con cui dall’alto del Comando vengono gestite anche queste piccole cose lascia veramente allibiti». Ha colto la palla al balzo per un attacco al sindaco Beppe Sala anche il deputato di FdI ed ex vicesindaco di Milano, Riccardo De Corato, che ha ironizzato sull’inversione delle ultime due pagine del calendario: «Se al Comando di piazza Beccaria, non sono nemmeno in grado di stabilire quanti giorni hanno i 12 mesi dell’anno, come possono garantire la sicurezza di tutti i milanesi?».

