Tenta di gettarsi da un ponte della Tangenziale di Bari e rimane aggrappata al parapetto, un carabiniere la salva

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno salvato una ragazza che minacciava di suicidarsi gettandosi da un ponte della Tangenziale di Bari. L’episodio si è verificato alle 20 del 25 dicembre. La ragazza, tentando di lanciarsi nel vuoto, è rimasta aggrappata al parapetto per quindici minuti, secondo i testimoni. A quel punto è intervenuto un militare, che l’ha salvata abbracciandola attraverso il guard rail. La ragazza è stata successivamente trasportata al Policlinico di Bari. A salvare la donna è stato il brigadiere Pasquale Rutigliani che lavora al nucleo Radiomobile. Il militare ha raccontato l’accaduto all’Ansa: «A un certo punto non ce la facevamo più, le braccia erano doloranti ma non potevamo mollare la presa, soprattutto perché ha detto ‘non mi lasciare’. È andata bene e lei ora è in salvo. È stato un intervento complicato ma non il primo della mia vita da carabiniere». Rutigliani dice che la donna «non ha dato spiegazioni sul perché della sua decisione ma era agitatissima».

Foto da: Repubblica Bari

Leggi anche: