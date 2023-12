Firenze, insegnante accoltellata in una stazione di servizio. Caccia all’ex marito che ha fatto perdere le sue tracce

Stava aspettando le sue due figlie di 29 e 31 anni, la 58enne, insegnante di Segrate, che è stata accoltellata nell’autogrill di Campi Bisenzio, a Firenze, ieri pomeriggio. Mentre le due ragazze erano entrate nella stazione di servizio la portiera della macchina si è spalancata di colpo e la vittima si è trovata davanti di fronte un uomo incappucciato. Secondo quanto riportato oggi su Il Messaggero l’uomo, a volto coperto, ha impugnato un coltello e senza dire una parola ha tentato di colpirla al petto, lei si è difesa ma lui è riuscita a colpirla più volte sulla gamba prima di fuggire. La donna, trasportata all’ospedale fiorentino di Careggi, non ha riportato ferite gravi ed è stata dimessa nel tardo pomeriggio. Al momento sono al vaglio le immagini del circuito di sorveglianza e le testimonianze delle persone sul posto. L’ex marito della vittima inoltre ha fatto perdere per il momento le proprie tracce. Non è chiaro se sia lui l’uomo a volto coperto che ha colpito l’insegnante ma ci sono i precedenti a suo carico, accuse per lesioni personali in ambito familiare e un regime di messa alla prova fino a inizio dicembre. Non poco tempo fa la donna aveva denunciato alla polizia che qualcuno le aveva tagliato le gomme della macchina. Un gesto vandalico che però ora davanti a quello che sembra esser un tentato omicidio, potrebbe esser avere un risvolto inquietante.

