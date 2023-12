Mar Rosso, l’annuncio degli Usa dopo l’attacco alla Msc: «Distrutti 12 droni e 5 missili lanciati dagli Houthi»

Gli Houthi, gruppo armato yemenita, hanno rivendicato l’attacco di ieri alla nave commerciale del colosso Msc United. Il portavoce militare dell’esercito israeliano, Daniel Hagari, ha confermato la paternità degli Houthi dell’attacco e ha poi annunciato di aver sventato un altro potenziale scontro: «Un nostro aereo da combattimento ha intercettato con successo un obiettivo aereo ostile sul Mar Rosso mentre era diretto verso Israele, prima che entrasse nel nostro territorio». E ha aggiunto: «Gli attacchi degli Houthi contro Israele sono azioni terroristiche». A suo dire, inoltre, avvengono «sotto la direzione dell’Iran, mediante intelligence e mezzi di combattimento iraniani. E dagli Stati Uniti fanno sapere di aver distrutto 12 droni e 5 missili lanciati dal gruppo armato yemenita sul Mar Rosso.

«Rubati organi da 80 cadaveri palestinesi: serve indagine indipendente»

Nel frattempo, cade un’accusa pesante su Israele. Secondo l’Ufficio stampa governativo di Gaza, avrebbero rubato organi da 80 corpi di palestinesi restituiti ieri al valico di frontiera di Kerem Shalom. «L’esame dei corpi indica chiaramente che l’occupazione israeliana ha rubato loro organi vitali», si legge in una nota di Hamas in cui precisano che non sarebbe la prima volta che avviene una «mutilazione» dei corpi. Da qui la richiesta di svolgere un’indagine internazionale indipendente su quanto sarebbe accaduto. Gli 80 corpi sarebbero poi stati sepolti in una fossa comune a Rafah, dopo essere stati controllati al fine di accertare che non ci fossero ostaggi tra loro.

