Usa, rimane intrappolato sotto al suo camion per 6 giorni e sopravvive bevendo pioggia: salvato un 27enne dell’Indiana

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Matthew Reum, camionista 27enne dell’Indiana: dopo che il suo camion è precipitato in un viadotto, è rimasto per ben 6 giorni intrappolato al di sotto del mezzo. Ed è sopravvissuto: a mantenerlo in vita, solo le gocce di acqua piovana che riuscivano a filtrare dal tetto del camion. Fino a quando ieri due pescatori, di passaggio nella zona perché stavano cercando un tratto di fiume in cui appostarsi, non hanno notato i rottami di un furgone vicino ai piloni di un ponte. Incuriositi, i due uomini (Mario Garcia e il genero Nivardo De La Torre) si sono avvicinati, e non hanno potuto credere ai loro occhi: all’interno della vettura c’era Matthew, ancora vivo. «Aveva provato a urlare, ma nessuno lo ha sentito», ha spiegato Garcia. Grazie al loro aiuto, il giovane è riuscito a uscire dalla trappola: è stato trasportato al Memorial Hospital di South Bend dopo sette giorni, gli è stata amputata una gamba ed è ora ricoverato in terapia intensiva. Ma la sua vita non è più in pericolo. «Se non fosse stato per le due persone che stavano camminando nel torrente questo pomeriggio, questo incidente molto probabilmente avrebbe avuto un esito diverso», ha spiegato la polizia locale in conferenza stampa. «Non c’erano state segnalazioni di incidenti in questa zona prima che i pescatori trovassero il veicolo».

Leggi anche: