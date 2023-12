Anthony Hopkins festeggia 48 anni da sobrio, l’incubo dell’alcolismo: «Così è cambiata la mia vita» – Il video

L’attore premio Oscar Anthony Hopkins ha pubblicato un video sui social per festeggiare un suo importante traguardo: 48 anni di sobrietà. Ha voluto condividere la notizia con tutti i suoi followers nella speranza di aiutare tutti quelli che potrebbero star lottando contro la dipendenza, proprio come decenni fa capitò a lui. «Tutti voi, festaioli e bevitori, vi state divertendo. Meraviglioso! Se vi vengono i postumi della sbornia, ricordatevi di me: non mi capita più perché oggi, 48 anni fa, ho smesso di bere. Mi sono fatto aiutare e la mia vita è cambiata», ha dichiarato. Non è la prima volta che la star di Hollywood si esprime in merito all’argomento. La stessa cosa fece l’anno scorso, celebrando la ricorrenza con un video in cui consigliò: «Dovunque tu sia, chiedi aiuto. Non vergognarti. Sii orgoglioso di te stesso: qualunque cosa tu faccia, non lasciare che nessuno ti sminuisca». Hopkins, in uscita con il film drammatico sulla Seconda guerra mondiale One Life, festeggerà il suo 86esimo compleanno a Capodanno. In un’intervista al New York Times nel 2020, Hopkins ha ricordato il momento che ha portato alla sua decisione di diventare sobrio nel 1975. Ha spiegato che si era svegliato in una stanza d’albergo in Arizona, ma non riusciva a ricordare come fosse arrivato lì: «Ho pensato: ‘Bene, devo fermare tutto questo perché o ucciderò qualcuno o me stesso. La mia vita, da quel momento in poi, ha assunto un nuovo significato».

