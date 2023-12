Sparita Chiara, sui social Ferragnez sfila nonna Fedez. Bucato anche il sobrio compleanno della sorella Valentina – I video

Non si trova nemmeno più un sospiro di Chiara Ferragni sugli account dei Ferragnez. Dopo il Pandoro-gate l’influencer si è totalmente eclissata lasciando al marito Fedez anche i video dell’appuntamento clou dell’anno della coppia: il giorno di Natale e lo spacchettamento di regali dei figli Leone e Vittoria. L’unica flebile traccia della Ferragni è proprio in uno dei tanti video del Natale. Si sente la sua voce in sottofondo mentre la figlia fa piangere per l’ennesima volta il Cicciobello ricevuto in regalo il 25 dicembre: «Lo spegniamo!», suggerisce esausta mamma Chiara.

Assente al compleanno della sorella Valentina

L’eclissi della Ferragni è davvero totale. Tanto da avere bucato il compleanno della sorella Valentina (anche lei influencer di successo) che ha conquistato i 31 anni di età. Ha festeggiato solo con gli amici, senza familiari un po’ ingombranti in questo periodo (l’altra sorella Francesca è in vacanza sulla neve con marito e figlio). Festa di Valentina non proprio sobria, come non lo è la torta scherzosa con cui si è fatta fotografare. Rosa come il Pandoro dello scandalo della sorella Chiara, e con su la scritta «31, ma ancora rimorchio i 2000». Il riferimento è al suo attuale fidanzato, Matteo Napoletano, assai più giovane: nato il 18 ottobre 2001, ha da poco compiuto 22 anni.

Valentina Ferragni nel giorno del suo trentunesimo compleanno

Sul red carpet di casa tocca a nonna Luciana sfilare

Se Chiara non indossa più capi sponsorizzati, il suo red carpet casalingo è stato calcato dalla nonna (da parte di mamma) di Fedez, Luciana Violini. Filmata dal nipote la nonna ultranovantenne ha mostrato i suoi nuovi sandali da riposo che non sfigurerebbero nella cabina-armadio della Ferragni. Con uno scatto si è messa in piedi e con un altro ha indossato uno scialle fra i gridolini di soddisfazione del nipote.

