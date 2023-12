Lo sputo del ciclista Van der Poel sui tifosi, lo sfogo dell’olandese: che cosa è successo prima – Il video

L’ennesimo successo nel ciclocross del campione del mondo Mathieu Van der Poel è stato offuscato oggi dalle polemiche per il gesto del ciclista nei confronti di un tifoso. La scena diventata virale sui social mostra l’olandese avvicinarsi a a un gruppo di spettatori belgi stando sulla bici, per poi sputare verso di loro. La vicenda è avvenuta durante la undicesima prova di Coppa del Mondo, a Hulst in Olanda. Che cosa sia successo è lo stesso Van der Poel a spiegarlo, senza approfondire granché: «Mi avevano riempito di insulti e devo dire che la cosa si ripete a ogni gara, al punto che sono davvero stufo. Non la smettevano di gridarmi ogni tipo di cosa, e lo hanno fatto fin dal riscaldamento. Che cosa mi dicevano? Chiedetelo a loro, io non lo ripeto, ma dopo un po’ è troppo anche per me. E con questo ho finito, non voglio più parlarne. Però certi comportamenti non dovrebbero avere spazio nel nostro sport». Da parte dei tifosi però non sarebbero partiti solo insulti contro il campione olandese. Secondo alcuni media belgi che hanno raccolto alcune testimonianze, un gruppo di tifosi del belga Wout Van Aert ha ripetutamente provocato l’avversario olandese, contro il quale avevano anche lanciato birra e urina.

Leggi anche: