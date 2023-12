Si allaga il tunnel, cancellati tutti gli Eurostar per Londra: caos sui treni fra Europa e Regno Unito – Il video

Bollino nero per i trasporti ferroviari che collegano il Regno Unito all’Europa. Tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancellati sabato 30 dicembre a causa del maltempo. Ad annunciarlo è la stessa compagnia sul proprio sito: «L’allagamento dei tunnel tra St Pancras International e Ebbsfleet non è migliorato e i servizi ferroviari non sono in grado di operare. Eurostar ha quindi dovuto prendere la spiacevole decisione di cancellare tutti i nostri treni sulla nostra rotta da e per Londra per il resto della giornata», si legge nel comunicato. Migliaia di passeggeri resteranno bloccati in quello che viene considerato uno dei weekend più affollati dell’anno per i trasporti. Il 21 dicembre, in piena stagione festiva, i passeggeri di Eurostar hanno già dovuto affrontare numerose cancellazioni di treni a causa di uno sciopero a sorpresa che ha paralizzato il tunnel della Manica. Il servizio ferroviario ad alta velocità che collega Londra, Parigi, Bruxelles e Amsterdam ha annunciato che i passeggeri avranno diritto a un rimborso completo o a un cambio.

