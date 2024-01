Parte un colpo dalla pistola del deputato FdI, paura alla festa di Capodanno con Delmastro: ferito un 31enne. Indaga la procura

Le festa di Capodanno con il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, era quasi finita, quando un colpo dalla pistola del deputato FdI Emanuele Pozzolo sarebbe partito accidentalmente, andando a ferire un 31enne che partecipava alla serata. Come raconta La Stampa, l’incidente è avvenuto nella notte di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza, affittata per l’occasione da Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario, e sindaco della località in alta Valle Cervo. Si trattava di una festa tra pochi amici e famigliari, tra loro anche gli uomini della scorta del sottosegretario e alcuni loro parenti. Il 31enne rimasto ferito, infatti, è genero di un agente della penitenziaria che fa da scorta a Delmastro. L’uomo è stato ricoverato per alcune ore, ma è stato poi dimesso dall’ospedale con una prognosi di pochi giorni.

«Non mi sono accorto di nulla»

Sul caso la procura di Biella avrebbe già aperto un fascicolo di indagine. Di quel che è successo, Delmastro spiega alla Stampa di non sapere granché. Nel momento in cui è partito il colpo della pistola di Pozzolo, il sottosegretario dice di non essere stato presente: «Non mi sono accorto di nulla – spiega Delmastro – Era l’una passata, la festa era praticamente finita. Ero fuori nel piazzale e stavo caricando in macchina le prime borse con il cibo che era avanzato e diviso tra tutti. Sono rientrato per prendere altre borse, quando mi hanno raccontato che era partito un colpo di pistola e che una persona era rimasta ferita. Nel frattempo la mia scorta voleva allontanarmi, ma siccome era chiaro che non correvo alcun pericolo, ho deciso di restare per accertarmi dell’arrivo tempestivo dei soccorsi e poi delle forze dell’ordine. Per quanto riguarda la dinamica non ero presente e non ho nulla da dire».

Lo sparo accidentale

A quella festa il deputato Pozzolo non sarebbe stato neanche invitato. Secondo la ricostruzione del quotidiano torinese, l’onorevole di FdI stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno assieme alla famiglia, in una casa che hanno a Rosazza. Quando ha saputo dello scambio di auguri alla Pro Loco, Pozzolo si è presentato alla festa con Delmastro, promettendo poi di passare in seguito per gli auguri. Quando ormai era notte inoltrata, Pozzolo è effettivamente tornato. Con sé aveva una piccola pistola, che detiene con regolare porto d’armi. L’arma pare fosse molto piccola, simile a un accendino di medie dimensioni o una sigaretta elettronica. Il deputato l’avrebbe estratta per mostrarla ai presenti, quando all’improvviso è partito il colpo che ha ferito a una gamba il 31enne.

