È morto David Soul, addio al biondo di Starsky & Hutch: aveva 80 anni

È morto all’età di 80 anni David Soul, pseudonimo di David Richard Solberg, l’attore che interpretò il personaggio di Kenneth “Hutch” Hutchinson nella celebre serie tv poliziesca degli anni ’70 Starsky & Hutch, in coppia con Paul Michael Glaser. Lo ha reso noto sua moglie, Helen Snell, citata da Sky News. «David Soul, marito, padre, nonno e fratello amatissimo, è morto ieri dopo aver coraggiosamente combattuto per la vita con al fianco la sua adorata famiglia», si legge in una nota diffusa dalla consorte.

La carriera

David Soul, vero nome David Richard Solberg, attore, cantautore e regista cinematografico, era nato a Chicago il 28 agosto del 1943. Si fece apprezzare dal grande pubblico come attore in alcuni telefilm, tra cui Star Trek. Passò, in seguito, al cinema ottenendo nel 1973 una parte nel film Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan, al fianco di Clint Eastwood. Ma la grande popolarità arrivò nel 1975 grazie al ruolo del detective Hutchinson, il biondo della coppia di poliziotti americani anticonformisti di Starsky & Hutch, mentre Glazer interpretò il bruno e riccioluto Starsky. Negli anni ’70 si affermò, inoltre, come cantautore: due singoli, Don’t Give Up On Us e Silver Lady, scalarono le classifiche inglesi e statunitensi. La dipendenza dall’alcol – superata solo grazie a una lunga terapia – lo costrinse negli anni ’80 a uno stop dalle scene. Nel 1988 comparve nella serie italiana Il segreto del Sahara nei panni di Ryker, capo di un gruppo armato di disertori della Legione Straniera. Negli anni ’90 si trasferì a Londra, dove rilanciò la sua carriera di attore nei teatri del West End. Solo nel 2004 tornò accanto a Paul Michael Glaser nel film Starsky & Hutch, per un cameo nella parte finale della storia (i ruoli principali erano affidati a Ben Stiller e Owen Wilson). L’ultima apparizione risale al 2017, per le vie di Liverpool, su una sedia a rotelle spinta dal compagno di sempre, Glazer.

ANSA/KIKA PRESS Paul Michael Glaser (Starsky) spinge la carrozzina di David Soul (Hutch) per le vie di Liverpool

Leggi anche: