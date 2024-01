Bari, il prof accusato di atti sessuali in classe e picchiato dal padre di un’alunna è innocente

Il professor Enzo Amorese, che insegna all’istituto Majorana di Bari, aveva subito un’aggressione da parte del padre di un’alunna 14enne. Nell’occasione, che risale al settembre 2022, la preside Paola Petruzzelli aveva detto che il docente aveva avuto un «comportamento non consono». L’accusa, formalizzata poco dopo con una querela, veniva da alcune studentesse, tra cui la figlia dell’uomo che l’ha picchiato: «Mentre ci guardava, il professore si tocca le parti intime». Un’indagine ha però rivelato che le accuse erano false. E il pubblico ministero Francesco Di Liso ha chiesto l’archiviazione per il docente. Alla fine disposta dalla giudice Anna Perrelli. Mentre a breve comincerà l’udienza preliminare del processo a carico di chi l’ha aggredito: la 14enne aveva sollecitato l’intervento del padre dopo un rimprovero e una nota sul registro. Il 35enne e un amico che l’accompagnava sono accusati di interruzione di pubblico servizio e lesioni aggravate in concorso con la ragazzina. Che è indagata dalla procura dei minori. La preside è stata querelata per diffamazione.

