Folgorato sotto la doccia, tragedia nel Leccese: trovato morto in casa dal fratello

Il 52enne viveva da solo in casa e non rispondeva al telefono. L’ipotesi degli inquirenti è che si sia trattato di un incidente domestico

È morto mentre faceva la doccia Rocco De Nuzzo, il 52enne trovato senza vita dal fratello a Casarano, in provincia di Lecce. Secondo le prime ipotesi dei carabinieri intervenuti per i rilievi, l’uomo sarebbe stato folgorato da una scarica elettrica che sarebbe partita dallo scaldabagno di casa sua. A ritrovare l’uomo morto sotto la doccia è stato il fratello, dopo che De Nuzzo, che viveva da solo, non rispondeva al telefono e non si era presentato a un appuntamento.

