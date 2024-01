Milano, il parroco cancella il film di Ficarra e Picone dal cinema dell’oratorio: «Offende la fede cristiana»

Guardatelo pure, ma non qui. Così un parroco di Cuggiono, in provincia di Milano, ha rimosso dalla programmazione del cinema dell’oratorio il nuovo film di Ficarra e Picone, Santocielo. Nella pellicola, diretta da Francesco Amato, Dio invia sulla Terra lacerata dai conflitti un angelo che si rivela piuttosto imbranato: si ubriaca al bar e tocca il grembo di un uomo, anziché di una giovane, portando questi, in via di separazione dalla moglie, ad affrontare la gravidanza. Trama troppo dissacrante per essere ospitata in una sala gestita dalla Chiesa, ha fatto notare a Don Angelo Sgobbi un genitore. Il parroco, ricevuta la segnalazione, ne ha condiviso le motivazioni e ha chiesto alla Sala della Comunità di sostituire il film. Lo staff, riporta il Corriere, pur «non condividendo totalmente le valutazioni, ma in ottica di reciproca collaborazione e rispetto dei ruoli», ha eseguito l’indicazione. «Ho trovato avvilente che si inventasse una sorta di storia parallela, con un secondo messia, con una gestazione maschile, ed altro di pessimo gusto, solo per fare “comica”. Potevano farla su tanti temi, ma perché sul Messia?», s’è sfogato il Don in un post su Facebook. Spiegando di essersi sentito «profondamente colpito ed offeso nella mia sensibilità di credente». «Vedo che è la stessa cosa per quelle persone che, come me, (magari saranno poche), hanno una simile sensibilità, amano il Signore Gesù e soffrono per questa “comica” sgangherata, che usa la religione in questo modo discutibile. (Nota bene: solo la religione cristiana, con qualche altra religione sono più che prudenti!!)», affonda il parroco di Cuggiono, che rifiuta di parlare di censura ma solo di «coerenza con ciò che la parrocchia propone come cammino di fede e con ciò che personalmente credo». I fedeli dunque non dovrebbero vedere proprio il film di Ficarra e Picone? Macché. «Non è un problema vederlo! Ma che almeno in oratorio non lo si proietti», chiosa Don Sgobbi. A scagliarsi contro Ficarra e Picone per il nuovo film erano già stati nelle scorse settimane diversi esponenti della Chiesa. Su tutti don Mario Sorce, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Agrigento. «Cari Ficarra e Picone, mi avete deluso. Personalmente sono molto dispiaciuto. Un film che offende il nostro credo e le nostre tradizioni», aveva scritto su Facebook il don. Il duo comico aveva provato a prevenire le polemiche sin dalla presentazione di Santocielo, parlando di una commedia «all’apparenza provocatoria ma rispettosa».

