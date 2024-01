La voragine nel pavimento alla festa di matrimonio, ricoverati anche gli sposi: 35 feriti, 5 gravi. I testimoni: «C’era sangue ovunque»

Ci sono anche i due sposi tra i 35 feriti dopo il crollo del solaio dell’ex convento di Giaccherino durante la loro festa di matrimonio. Nell’incidente avvenuto ieri sera 13 gennaio in località Pontelungo, nella periferia di Pistoia, sono cinque le persone ricoverate in codice rosso, sei in codice giallo e 24 in codice verde. Altri invitati si sono fatti invece medicare sul posto. I feriti più gravi non sarebbero in pericolo di vita, ma avrebbero riportato diverse fratture nella caduta. Gli sposi, entrambi di 26 anni, hanno trascorso la prima notte di nozze in ospedale, in lettini affiancati nella stessa stanza del San Jacopo di Pistoia. A differenza di quanto emerso in un primo momento, non ci sarebbero bambini coinvolti nell’incidente. Il procuratore di Pistoia, Tommaso Coletta, ha fatto un primo sopralluogo dopo l’intervento dei soccorritori. Le indagini dovranno ora chiarire come sia stato possibile un crollo di quella portata. L’ex convenuto di Giaccherino da tempo è stato adibito all’organizzazione di feste. Non era quindi la prima volta che quegli ambienti ospitavano un gran numero di persone. Era ormai tardo pomeriggio quando all’improvviso si è aperta una voragine in cui sono caduti più di 60 invitati, che in quel momento stavano ancora ballando. Altri invece sono scampati all’incidente perché avevano già lasciato la festa. A Repubblica il padre dello sposo ha raccontato: «C’era fumo dappertutto. È stato il panico. Ci siamo messi a cercare dove erano precipitate le persone, dopo due tre minuti le abbiamo trovate. Sono scioccato». Altri testimoni parlano di invitati caduti per circa cinque metri: «C’era sangue ovunque – spiega un altro invitato – feriti, persone che gridavano». In tutto c’era 150 persone, ha poi spiegato il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. Molti giovani, coetanei degli sposi.

