Arabia Saudita, il ricatto di tre giocatori a Mancini: «Vengo in ritiro solo se mi metti titolare». Lo sconcerto del ct: «Qui decido io»

Primi problemi per Roberto Mancini alla guida della nazionale di calcio dell’Arabia Saudita. Alla vigilia della partita di Coppa d’Asia contro l’Oman, tre giocatori hanno rifiutato di giocare se il ct non si fosse impegnato a schierarli in campo da titolari. «È una situazione molto strana. È la prima volta che faccio un’esperienza così, ma abbiamo trovato altri giocatori da schierare», ha spiegato Mancini in conferenza stampa. I tre giocatori in questione sono Al-Faraj (centrocampista dell’Al-Hilal), Al-Ghannam (attaccante dell’Al-Nassr) e Al-Aqidi (portiere dell’Al-Nassr). Di fronte ai giornalisti, il ct della nazionale saudita ha dovuto giustificare così la loro esclusione dalla lista dei convocati: «Hanno chiesto di giocare titolari, però sono io l’allenatore e quello che prende le decisioni. Gli abbiamo chiesto due o tre volte se volevano giocare in nazionale e la risposta è stata no». Per mettere le cose in chiaro, Mancini ha precisato: «Sono loro che hanno deciso di non giocare, non io» a non averli convocati.

Il lamento di Riad

Ognuno dei tre giocatori “ribelli” ha fornito la sua personale spiegazione. Al-Faraj, ha riferito ancora il ct dell’Arabia Saudita, «ha detto che non voleva giocare amichevoli», Al-Ghanem «non era felice di giocare per la nazionale», mentre Al-Aqidi avrebbe confidato al preparatore dei portieri «che se non giocava titolare preferiva andarsene». Una situazione scomoda per Mancini, che pure ha iniziato il 2024 con il piede giusto. Nei primi tre match dell’anno, la sua squadra ha ottenuto due vittorie (1-0 contro il Libano e 2-0 contro Hong-Kong) e un pareggio (0-0 con la Palestina). Per le prossime partite di Coppa d’Asia, tre nei prossimi dieci giorni, Mancini dovrà fare a meno di alcuni dei suoi. «Capisco il desiderio dei giocatori esperti di giocare come titolari, però non che un calciatore giovane non voglia unirsi alla nazionale se non gli viene garantito il posto dall’inizio. Voglio giocatori che desiderano rappresentare il proprio paese e non voglio tornare a parlare di loro», si è sfogato il ct in conferenza stampa.

Foto di copertina: EPA | La conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini come nuovo ct della Nazionale dell’Arabia Saudita (Riad, 28 agosto 2023)

