Roma, la ragazza che litiga con l’ex fidanzato e gli incendia l’auto e il portone di casa

Venerdì 12 gennaio un carabiniere libero dal servizio ha notato un’auto avvolta dalle fiamme in piazza dei Mirti, nel quartiere Centocelle a Roma. Quando sono arrivati i vigili del fuoco hanno ricevuto un’altra segnalazione per un incendio a due portoni di una palazzina. I residenti hanno riferito alla polizia intervenuta per le indagini di aver visto una donna fare irruzione nel palazzo. Ma con lei c’erano almeno altre due persone. Le fiamme hanno coinvolto solo la parte esterna delle abitazioni. La polizia ha rintracciato la ragazza, una 22enne che vagava sulla via Prenestina con i vestiti sporchi di cenere. E l’hanno denunciata per danneggiamento e incendio doloso.

Gli accertamenti

Ma durante gli accertamenti, spiega oggi Il Messaggero, è emerso che la ragazza ha dato fuoco all’auto e al portone per vendetta contro l’ex fidanzato. Il tutto è avvenuto alla fine di una lite alla quale erano presenti anche due suoi amici. Ma dietro la lite potrebbe nascondersi anche altro: la ragazza ha precedenti per spaccio di droga. Gli agenti hanno anche sentito i testimoni: «Abbiamo sentito le grida di una donna ma non era chiaro cosa stesse accadendo. Poco dopo abbiamo sentito il forte odore di bruciato e abbiamo capito che era stato appiccato un incendio». Nei prossimi giorni arriveranno i rilevi della Scientifica: non è ancora chiaro come la ragazza abbia appiccato il fuoco.

