La verità di Flavia Vento su Francesco Totti: «Con lui un flirt, ma prima di Ilary Blasi. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto»

Ospite da Monica Setta su Rai2 spiega come è iniziata e come, brevemente, è finita

Se ne parla da sempre, era perfino finita in una lite tv, l’ultima, tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, ma finora Francesco Totti né Flavia Vento, avevano mai confermato le voci di una loro presunta relazione. Oggi la showgirl parla a Rai2, davanti a Monica Setta nel salotto di Storie di donne al bivio: con l’ex capitano della Roma non ci fu un tradimento. «È una storia di cui si parla da vent’anni e si è detto di tutto – spiega Vento – Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. C’è stato un flirt nel 2001, un breve flirt». «Ogni volta che parlo di questa storia – sottolinea Flavia – rimango un po’ così. Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per vent’anni sono stata molto zitta. Sono passata per una sfascia famiglie, ho subito e sofferto». «Totti – conclude – non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio».

