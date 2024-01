Roma, il produttore televisivo Alberto Tarallo rinviato a giudizio per la bancarotta fraudolenta della Ares Film

Il produttore televisivo Alberto Tarallo è stato rinviato a giudizio per la bancarotta fraudolenta della società Ares Film. Lo ha deciso oggi, 17 gennaio, il gup di Roma. La società, che ha realizzato decine di fiction per il piccolo schermo, è fallita definitivamente nel 2020. La procedura, secondo le ricostruzioni investigative, fu accelerata da opinabili scelte di investimento, indebitamente bancari elevati e scarsi risultati al botteghino. Il processo è stato fissato al prossimo due luglio davanti ai giudici della nona sezione collegiale del tribunale. Tarallo è già sotto processo, per l’accusa di falso, in relazione al testamento del suo compagno Teodosio Losito, morto suicida nel gennaio del 2019.

Leggi anche: