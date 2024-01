Supercoppa, l’Inter in finale con il Napoli. A Riad finisce 3-0 contro la Lazio

Sarà Inter-Napoli la finale di Supercoppa italiana, dopo che anche i nerazzurri hanno battuto 3-0 la Lazio, così come aveva fatto la squadra di Mazzarri contro quella di Italiano nell’altra semifinale. Rispetto ai poco più dei 7mila della prima semifinale, stavolta gli spalti dello stadio di Riad si sono popolati con quasi 21mila spettatori. Ad aprire le marcature Thuram al 17′. Al 4′ della ripresa Calhanoglu trasforma un rigore, dopo un calcione di Pedro su Lautaro Martinez. Infine Frattesi chiude in gol all’87’ su contropiede. Per la squadra di Simone Inzaghi quindi appuntamento lunedì 22 gennaio per la finale contro il Napoli.

