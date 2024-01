Ancona, trovato cadavere in un casolare: «Potrebbe essere di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa nel 2022»

Potrebbe essere di Andreea Rabciuc il corpo ritrovato oggi – sabato, 20 gennaio – in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona. La 27enne era scomparsa il 12 marzo del 2022 scorso nella zona di Montecarotto, a circa un chilometro dal luogo dove è stato rinvenuto il cadavere decomposto, ridotto quasi allo stato scheletrico. A consolidare l’ipotesi sono i resti di abbigliamento rinvenuti, ovvero un giubbotto e le scarpe. Secondo gli investigatori sarebbero compatibili con quelli indossati dalla giovane il giorno della scomparsa, quando la ragazza si era allontanata a piedi da un appezzamento di terreno, dove aveva trascorso la notte in una roulotte con il fidanzato Simone Gresti e con una coppia di amici. Questo almeno la testimonianza dei tre: la 27enne, una volta abbandonato il mezzo, se ne era andata lungo la strada nell’Anconetano lasciando il telefono al fidanzato, dopo un litigio. A scoprire il cadavere è stata la proprietaria del casolare, diroccato, ma chiuso. Il corpo si trovava al piano terreno, dove le finestre – scrive Ansa – erano state sfondate. Per l’identificazione ufficiale bisognerà aspettare l’esame del Dna. Moltissimi sopralluoghi sono stati svolti nell’arco di vari mesi dagli investigatori nell’appezzamento e nelle zone limitrofe, su disposizione del pm della Procura di Ancona Irene Bilotta che aveva aperto un fascicolo sulla scomparsa, arrivando a indagare Gresti per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti.

