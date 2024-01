Anzio, picchia la ex e tira pietre contro l’ambulanza che interviene per soccorrerla. Arrestato 53enne italiano

Ha aggredito la ex e, una volta che sono arrivati i soccorritori, ha lanciato delle pietre contro l’ambulanza che doveva portarla in ospedale per degli accertamenti. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio-Nettuno hanno arrestato un italiano di 53 anni gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo avrebbe da tempo perseguitato l’ex compagna, la quale da diverso tempo era vittima delle sue violenze. La 51enne italiana era stata più volte aggredita e picchiata dall’uomo, e pur avendo fatto diversi accessi in ospedale per essere curata, non aveva mai sporto denuncia temendo ritorsioni. Il 14 gennaio scorso, gli agenti del commissariato di zona sono intervenuti in un bar nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio, dove la 51enne era stata picchiata. Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato l’uomo intento a lanciare grosse pietre contro un’ambulanza dove all’interno vi era la donna, impaurita. Il53enne è stato fermato e condotto in carcere. Lo scorso 17 gennaio, a Nettuno, sempre lo stesso commissariato è intervenuto stavolta contro un 50enne nettunense, arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali risalenti al 2019. adesso si trova nella casa circondariale di Velletri.

Leggi anche: