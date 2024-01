Claudio Baglioni annuncia il ritiro dopo 60 anni di carriera: «Chiamo il mio giro d’onore, canto per altri 1000 giorni»

Dopo 60 anni di carriera, il cantautore e musicista Claudio Baglioni, annuncia il ritiro dalle scene musicali entro il 2026. «Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti. Chiamo il mio giro d’onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi», ha detto il cantante, 72 anni, durante una conferenza stampa al Mediolanum Forum di Assago, dove stasera – sabato 20 gennaio – Baglioni andrà in scena il suo ultimo show aTUTTOCUORE, dopo la data-zero di giovedì scorso alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. «Terminerà la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri», ha affermato il musicista ricordato inoltre come «questa storia dura da un bel po’ di anni: nel 1964, non ancora tredicenne, ho salito i primi gradini di un palco per un piccolo festival di voci nuove a Centocelle. E da allora sono passati 60 anni». Quest’anno festeggia i 55 anni di carriera: il primo disco è del 1969, ma la sua carriera musicale «compie 60 anni – ha concluso – ed è stata ogni volta una forma di gara, un’impresa. E io ne ho fatte tante. Alla fine è diventata la mia vita stessa».

Leggi anche: