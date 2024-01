Ponza, l’arrivo in porto da incubo del traghetto tra vento e onde. Auto ribaltate nella stiva – Il video

Momenti di paura questa mattina al largo di Ponza per i passeggeri del traghetto Quirino partito alle 9 da Formia. Al momento dell’arrivo in porto, la nave è improvvisamente investita da una serie di potenti onde che l’hanno fatta traballare paurosamente, rendendo impossibile l’attracco. Grande spavento, ma nessun ferito tra i 37 passeggeri né tra i membri dell’equipaggio. Seriamente danneggiate invece una serie di auto che erano parcheggiate nella stiva del traghetto. Nel dettaglio, secondo quanto ricostruito in serata dalla Guardia costiera, un veicolo commerciale si è ribaltato a causa dei sommovimenti e ha danneggiato tre macchine e due furgonati che le stavano in vicinanza. Terminata la fase più critica, il traghetto è poi giunto in porto. Subito dopo sono partiti gli accertamenti sulla nave: secondo la Guardia costiera, questi hanno portato a escludere «qualsivoglia danno strutturale in conseguenza dell’accaduto e, verificato che l’unità fosse conforme ai certificati statutari e in regola con le norme a tutela della sicurezza della navigazione, si è consentito che ripartisse alla volta di Formia alle ore 15:20». Solo un brutto quarto d’ora causato da vento e onde, insomma.

