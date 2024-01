Renzo Bossi si è sposato. Le nozze blindate del «Trota» a due passi da casa: ecco chi è la moglie

Nozze (blindate) in casa Bossi. Renzo, il secondogenito del fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, ha sposato oggi – sabato, 20 gennaio – la fidanzata, l’imprenditrice Izabela Corina Juncu. Un matrimonio privato e blindato al quale hanno partecipato solo i familiari più stretti degli sposi, a cominciare dal Senatur con sua moglie Manuela Marrone. La cerimonia civile si è svolta presso il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio ed è stata officiata da Samuel Lucchini, sindaco del piccolo comune del Varesotto dove la famiglia Bossi – che definì il figlio «Il trota» – vive da tempo. Il museo – scrive il Corriere della Sera – dista circa 50 metri dalla residenza dei Bossi, in passato al centro di vari incontri politici fra gli alleati del centrodestra. Nessun esponente di spicco della Lega o personalità politiche di rilievo erano presenti al matrimonio, proprio a indicare il carattere privato dell’unione. Gli sposi hanno fatto sapere che si uniranno in una cerimonia religiosa più avanti. Quasi 36 anni, il figlio del fondatore della Lega ha avuto un passato in politica come consigliere regionale del Carroccio nel 2010, salvo poi dimettersi. Ora si dedica ad attività imprenditoriali: anni fa aprì un’azienda agricola nella vicina Brenta.

