Piazza Armerina, aggressione razzista nella notte: 38enne insultata e picchiata da un branco di minorenni

Dopo averla insultata pesantemente con frasi razziste, un branco di ragazzi minorenni ha aggredito una donna di 38 anni di origini somale. È successo la scorsa notte a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dopo la mezzanotte. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la vittima – una badante che da anni vive e lavora in Sicilia – è stata colpita a pugni in faccia e offesa per le sue origini. Ora si trova ricoverata all’ospedale Chiello della città con una frattura del setto nasale. Le autorità hanno sentito alcune persone e pare che abbiano individuato il giovane che avrebbe colpito la donna. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Leggi anche: