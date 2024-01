Gigi Riva, il gol iconico in rovesciata nell’anno dello Scudetto del Cagliari – Il video

Accadeva proprio 54 anni fa una delle imprese calcistiche più iconiche di Gigi Riva, scomparso oggi 22 gennaio nella sua Cagliari. Era il 18 gennaio 1970, una data che soprattutto i tifosi sardi non hanno mai dimenticato. Il Cagliari che quattro mesi dopo avrebbe vinto lo storico Scudetto quel giorno giocava a Vicenza. “Rombo di Tuono”, come lo aveva soprannominato il giornalista sportivo Gianni Brera, firmò un gol rimasto impresso nella memoria collettiva tanto dei tifosi cagliaritani, quanto di tutti quelli che hanno amato il calcio. Come raccontava la radiocronaca Rai dell’epoca, l’azione partì con cross dalla sinistra di Gori, colpo di testa di Domenghini che serve Riva. Il mitico numero 11 del Cagliari si sollevò da terra per segnare in rovesciata. A Vicenza finì 2-1, con doppietta di Rombo di Tuono.

