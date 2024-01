Cuneo, strattona la figlia minorenne in strada: papà condannato a versare oltre 1200 euro di risarcimento

Trecento euro di multa e 1.250 a titolo di risarcimento. È la cifra che dovrà versare un padre, colpevole di lesioni colpose, alla figlia minorenne per averla strattonata in strada. Lo ha deciso il giudice della città piemontese, scrive il Corriere della Sera. I fatti si sono verificati a Savigliano, alla presenza di tre coetanei della figlia, all’epoca minorenne. Gli amici hanno raccontato di aver visto il padre della giovane intimarle di salire sul proprio furgone, prima di afferrarla con forza per un braccio. Alla base del gesto – stando alla difesa del papà – ci sarebbero le «bugie» della giovane ai genitori: l’adolescente sarebbe dovuta essere da un’amica, invece il padre l’aveva trovata in compagnia del suo fidanzatino. Il pm ha descritto l’accaduto come un «eccesso di paternalismo nel dirigere i rapporti affettivi della figlia». Il giudice ha così sanzionato il comportamento dell’uomo, assolvendolo però dall’ulteriore accusa di «abuso dei mezzi di correzione».

