“Io capitano” in corsa per gli Oscar, è ancora sfida tra Barbie e Oppenheimer: ecco le nomination 2024

È in corsa per gli Oscar il film Io Capitano di Matteo Garrone. La pellicola premiata alla Mostra del cinema di Venezia è entrata nella cinquina finale per la serata del 10 marzo. Candidato ufficiale dell’Italia al miglior film internazionale dell’edizione 2024, Io Capitano ha superato la selezione tra 93 Paesi. Il film racconta il viaggio di due cugini sedicenni del Senegal con il sogno di diventare musicisti in Europa. I due partono di nascosto dalla famiglia e tentano di raggiungere l’Italia. In una traversata drammatica, passeranno per il deserto del Niger e le carceri libiche, fino al viaggio in mare che trasformerà il protagonista nel capitano citato nel titolo. In gara come Miglior film internazionale, oltre a Io Capitano, ci sono Perfect Days per il Giappone, Society of the snow per la Spagna, The Teachers’ Lounge per la Germania e The Zone of Interest. «La candidatura agli OSCAR è un grande riconoscimento per il film di Matteo Garrone e per tutto il cinema italiano», ha dichiarato in una nota il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. «’Io Capitano‘ – ha aggiunto – è un film straordinario che racconta una storia di coraggio e dignità. Sono orgoglioso che sia stato apprezzato dalla Academy dopo il prestigioso riconoscimento del Premio Leone d’Argento per la regia all’ultima edizione del Festival di Venezia». «È una grande soddisfazione e siamo felici che l’avventura continui; nella speranza che il film, e la storia di Seydou, venga visto da un numero sempre maggiore di spettatori in tutto il mondo», ha commentato a caldo Matteo Garrone, regista della pellicola.

Miglior film

American Fiction

Anatomia di Una Caduta

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere Creature!

The Zone of Interest

Miglior attore protagonista

Bradley Cooper per Maestro

Colman Domingo per Rustin

Paul Giamatti per Holdovers

Cillian Murphy per Oppenheimer

Jeffrey Wright per American Fiction

Miglior attrice protagonista

Annette Bening in Nyad

Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller per Anatomia di Una Caduta

Carey Mulligan di maestro

Emma Stone di Povere Creature!

Miglior attore non protagonista

Robert De Niro

Robert Downey Jr.

Ryan Gosling

Mark Ruffalo

Sterling K Brown

Miglior attrice non protagonista

Emily Blunt in Oppenheimer

Danielle Brooks in The Color Purple

America Ferrara in Barbie

Jodie Foster in Nyad

Da’vine Joy Randolph in The Holdovers

Miglior regia

Justine Triet di Anatomia di una Caduta

Jonathan Glazer di The Zone of Interest

Yorgos Lanthimos di Povere Creature!

Christopher Nolan per Oppenheimer

Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon

Miglior sceneggiatura originale

Anatomia di una caduta di J. Triet e A. Harari

The Holdover di D. Hemingson

Maestro» di B. Cooper e J. Singer

May December di S. Burch e A. Mechanik

Past Lives di C. Song

Miglior sceneggiatura non originale

American Fiction di C. Jefferson

Barbie di G. Gerwig e N. Baumbach

Oppenheimer di C. Nolan

Poor Things di T. McNamara

The Zone of Interest di J. Glazer

Migliori costumi

Barbie (J. Durran)

Killers of the Moon (J. West)

Napoleon (J. Yates e D. Crossman)

Oppenheimer (E.Mirojnick)

Poor Things (H. Waddington)

Miglior film internazionale

Io Capitano (Italia)

Perfect Days (Giappone)

Society of the snow (Spagna)

The Teachers’ Lounge (Germania)

The Zone of Interest

Miglior film d’animazione

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-man: across the Spider-verse

Miglior trucco

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Miglior sonoro

The Creator

Maestro

Mission: Impossible- Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Migliori effetti speciali

The Creator

Godzilla Minus One

Guardian of The Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible- Dead Reckoning Part One

Napoleon

Miglior canzone originale

The Fire Inside in Flamin’ Hot

I’m Just Ken in Barbie

It Never Went Away in American Symphony

Wahzhazhe in A Song for My People (Killers of the Flower Moon

What Was I Made For? In Barbie

Miglior documentario

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Miglior corto Live Action

The After

Invincible

Night of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Miglior corto d’animazione

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Gli Oscar delle coppie

Gli Oscar 2024 vedranno hanno in sfida sei coppie celebri del cinema: tra questi Christopher Nolan di Oppenheimer con la moglie Emma Thomas produttrice; la regista Justine Triet di Anatomia di una Caduta e il suo partner e co-sceneggiatore Arthur Harari; i co-sceneggiatori di May December Samy Burch e Alex Mechanik e Jared e Jerusha Hess, registi del corto animato Ninety-Five Senses. Barbie, infine, ha presenti altre due coppie nella vita: la regista Greta Gerwig e il marito Noah Baumbach in corsa per la migliore sceneggiatura non originale e Margot Robbie, candidata al miglior film come produttrice con il marito Tom Ackerley.

