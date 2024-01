Alto Adige, morta una sciatrice precipitata da una seggiovia. Grave una 55enne

Ancora da chiarire le cause dell’incidente sull’impianto di risalita Goldknopf

Una sciatrice di 83 anni è morta dopo una caduta da una seggiovia all’Alpe di Siusi, in Alto Adige. Ricoverata in gravi condizioni invece una donna di 55 anni, che ora si trova all’ospedale di Bolzano. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, avvenuto vicino alla stazione a valle dell’impianto di risalita Goldknopf. Le due sciatrici sono cadute da un’altezza di circa sette metri. Intervenuti sul posto gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, con i carabinieri e il soccorso alpino.

