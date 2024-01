Charles Leclerc rinnova con la Ferrari, la scelta di cuore per tornare a vincere: «Il sogno resta il titolo con la Rossa»

«Il sogno continua» scrive la Ferrari sui social annunciando il rinnovo del contratto con Charles Leclerc. Il pilota monegasco era in scadenza di contratto a fine 2024, quando stava per finire l’accordo di cinque anni con cui lo aveva blindato l’allora team principal Mattia Binotto. Il rinnovo sarebbe su base pluriennale, secondo la Gazzetta dello sport è possibile che il nuovo contratto legherà Leclerc per altri cinque anni alla Ferrari. Nonostante gli ultimi anni tra alti, pochi, e bassi, tanti, il monegasco sembra voler dare fiducia al progetto di ristrutturazione avviato da Frederic Vasseur, con il quale aveva debuttato in Alfa Romeo. Per quanto riguarda l’ingaggio, Leclerc potrebbe passare dai 25 milioni di euro attuali a una cifra quasi doppia, se resterà fino al 2029 e se verranno confermate le clausole legate alle prestazioni del precedente contratto.

«Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni – ha detto Leclerc – Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Ste. Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa. Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque anni. Credo però che il meglio debba ancora venire e non vedo l’ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che negli anni che ci attendono insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire».

January 25, 2024

