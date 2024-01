No! Questo non è un immigrato musulmano che urina sul banco salumi di un supermercato

Il giovane non ha veramente urinato come i suoi movimenti suggeriscono. Era una semplice gag che qualcuno ha preso troppo sul serio

Un ragazzo si avvicina al reparto salumi e affettati di un supermercato. La gestualità sembra inequivocabile, quella di una persona che urina In questo caso proprio sulla merce esposta. Una voce prima parla in olandese, e poi dice in inglese: «We don’t pork». «Noi non mangiamo maiale», lasciando presupporre che la persona inquadrata sia di fede musulmana.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Netherlands. Un (migrante) musulmano urina sul reparto carne di maiale del supermercato. Come si scrive integrazione in olandese?

Altri post condividono uno screenshot tratto da un altro social network dove si legge:

Immigrato musulmano urina sulla carne di maiale in un supermercato. Noi dobbiamo rispettare la loro cultura anche se loro non rispettano la nostra, perché?

La clip circola da metà dicembre, ed è stata condivisa anche dal leader del partito uscito vincitore dalle scorse elezioni nei Paesi Bassi, Geert Wilders, notoriamente mosso da sentimenti anti islamici. Nel video si sente il rumore di un liquido versato su un altro liquido, proprio come durante la minzione in un wc. Il filmato è stato inizialmente pubblicato dall’account TikTok buurtwachtt, ora rimosso, ma archiviato qui.

Il rumore è sospetto, dato che non sembra quello di urina che colpisce la plastica della carne. E infatti il ragazzo che si vede nel video non ha urinato sul banco salumi di un supermercato. Si tratta semplicemente di una gag in cui il giovane finge di farlo, come lui stesso ha confermato ai colleghi di Snopes, aggiungendo di essere di fede musulmana, ma non un immigrato.

Lo Youtuber che ha “ingannato il mondo”

L’autore della clip si chiama Danny Derix. Il 20 dicembre 2023 pubblica sul proprio canale Youtube “Buurtwacht” un video intitolato «Ho ingannato il mondo intero» («IK HIELD HEEL DE WERELD VOOR DE GEK…») dove parla di come è facile diffondere una notizia falsa.

Conclusioni

Un video mostra un giovane di spalle mentre sembra urinare sugli affettati esposti in un supermercato. Il video ha suscitato scalpore tanto da essere ricondiviso da Geert Wilders pe rinforzare la narrativa contro i musulmani. Come spiegato dagli autori del video, si trattava di una semplice gag. Infatti, il ragazzo non ha urinato sul banco salumi di un supermercato.

