La strana coppia Fedez-Cruciani prepara il debutto: «Tanti l’aspettano, pochi ne saranno felici». Cosa bolle in pentola? – Il video

«Non ora, ma presto. Tanti aspettano, ma in pochi saranno felici di questa cosa». Questo è il criptico messaggio lanciato in un video da Fedez e un’inedita spalla: il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, animatore della popolare trasmissione di Radio24 La Zanzara. Nessun dettaglio viene offerto dalla coppia in merito a questo progetto imminente. Un’ospitata nel podcast Muschio Selvaggio? Sembrerebbe improbabile, dal momento che Cruciani è già stato ospite dello studio verde dal quale il rapper registra il suo podcast. Occasione nella quale avevano discusso, tra le altre cose, di fedeltà coniugale e monogamia.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Escluso dunque che i toni di suspence si riferiscano al ritorno del conduttore nel programma che Fedez conduce insieme a Mr. Marra (da quando Luis Sal è platealmente uscito di scena), ci si domanda se i due non abbiano in mente qualcosa di nuovo, e tutto loro. I format guidati dai due personaggi, tanto diversi quanto amati (e odiati), potrebbero trovare un punto di incontro? Si vedrà. Quel che è certo è che i due sono legati già da qualche tempo da un rapporto di reciproca simpatia, di cui non fanno mistero.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

«Ha 57 anni ed è più figo di me», diceva per esempio Fedez in un video registrato tempo fa. «Avrò pure più sex appeal, ma perché tu sei stato male… a 33 anni hai avuto delle robe che manco mio nonno», ribatteva Cruciani. Il quale nel corso della sua trasmissione aveva a più riprese preso le parti di Fedez contro gli haters e i commenti lasciati sotto i suoi post, che prendevano di mira anche il piccolo Leone. «Non commento nemmeno queste cose. Chi fa cose del genere è talmente schifoso e senza senso da essere incommentabile. Fedez fa benissimo a pretendere che vengano riconosciuti con un nome e un cognome», affermava Cruciani.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Leggi anche: