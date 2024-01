Tennis, Bolelli e Vavassori in finale nel doppio maschile agli Australian Open

Simone Bolelli e Andrea Vavassori arrivano in finale nel doppio maschile agli Australian Open di Melbourne. I due azzurri hanno vinto contro i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominick Koepfer con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 in 2 ore e 11 minuti. In finale giocheranno contro l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden. La coppia azzurra, fa sapere l’AdnKronos, è così la terza formazione italiana della storia a giocare una finale Slam. Prima ce l’avevano fatta Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola e Simone Bolelli con Fabio Fognini.

