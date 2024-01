Londra, centinaia di migliaia di cittadini Ue multati illegalmente per accesso nella Ztl: «Violazione storica di dati personali»

Centinaia di migliaia di cittadini Ue sono stati multati ingiustamente per aver violato le regole d’ingresso nella Ulez, la Ultra Low Emission Zone, maxi-Ztl di Londra. Lo riporta il Guardian, rivelando che quattro governi europei hanno accusato il Trasport of London (Tfl) di aver ottenuto illegalmente nomi e indirizzi dei cittadini in questione per emettere 320mila multe dal 2021 ad oggi. In seguito alla Brexit, a Londra è stato vietato l’accesso automatico ai dati dei cittadini residenti all’interno dell’Unione europea. Ma secondo i governi di Belgio, Spagna, Germania e Paesi Bassi, l’azienda londinese avrebbe compiuto quella che viene descritta come «forse una delle più grandi violazioni di dati nella storia dell’Unione europea». Il portavoce del partito liberal-democratico Uk ha chiesto un’indagine immediata, affermando che la questione potrebbe danneggiare la reputazione della capitale britannica.

A innescare l’accusa mossa dai governi Ue è stata una causa avviata da oltre 100 cittadini francesi, che lamentavano di essere stati multati tramite dati ottenuti in modo fraudolento. In Olanda, alcuni camionisti hanno avviato un’azione legale simile contro la Transport of London per oltre 6,5 milioni di sterline di multe emesse illegalmente. A “sponsorizzare” tutte queste richieste è il deputato belga conservatore Michael Freilich, che ha accusato l’azienda londinese di trattare gli automobilisti europei come «una vacca da mungere». Stando a quanto riporta il Guardian, gran parte delle multe inflitte ai cittadini europei durante il loro soggiorno a Londra riguarda la mancata registrazione dei veicoli per l’ingresso nella Ulez, equiparabile alle Ztl (Zone a Traffico Limitato) che ci sono in Italia. Da qualche anno, la capitale britannica ha introdotto una stretta sui veicoli inquinanti, con sanzioni che arrivano fino a 2mila sterline al giorno.

Foto di copertina: EPA/Neil Hall | Un cartello di ingresso nella ztl di Londra (4 agosto 2023)

