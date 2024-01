La protesta degli agricoltori al casello dell’A1 a Orte con 100 trattori: «Il governo offusca la nostra voce, avanti a oltranza»

Continuano a crescere, di giorno in giorno, le proteste degli agricoltori che da inizio anno sono tornate a scuotere l’Europa. Il 22 gennaio le manifestazioni sono arrivate anche in Italia, con il «Comitato degli agricoltori traditi» che ha promesso proteste a oltranza. Oggi decine di trattori hanno bloccato la rotatoria di fronte del casello autostradale dell’A1 a Orte, che è stato chiuso per circa un’ora sia in entrata che in uscita. Il presidio degli agricoltori laziali è iniziato questa mattina. «Vogliamo far sentire la nostra voce, ma il Governo ci offusca, offusca l’informazione – dice Antonio Felici, coordinatore della protesta – vogliamo spiegare le ragioni della nostra agitazione e andare avanti a oltranza». Le proteste che da qualche giorno interessano diverse città italiane sono state indette per chiedere norme (sia europee che nazionali) meno penalizzanti per la categoria e per contestare l’aumento del costo delle materie prime.

La situazione in Italia e in Francia

Il casello autostradale di Orte non è l’unico luogo dove si sono registrate nuove proteste. A Pescara, la mobilitazione va avanti da tre giorni e oggi centinaia di agricoltori hanno sfilato con i propri trattori sul lungomare, raccogliendo anche solidarietà e applausi da parte di alcuni passanti. A Enna, in Sicilia, la protesta dei trattori si è spostata al Dittaino, una delle aree simbolo dell’economia locale. Il fronte più caldo resta però la Francia. In diverse zone del Paese, gli agricoltori hanno organizzato blocchi stradali e manifestazioni, nonostante le rassicurazioni del primo ministro Gabriel Attal sul ritiro di alcune norme sgradite alla categoria. Il sindacato dei «Giovani Agricoltori» ha annunciato che oggi le proteste saranno sospese ma domani sera sarà organizzato un blocco nel centro di Parigi e attorno alla città. L’azione, hanno spiegato, durerà almeno cinque giorni e «l’idea è che nessun camion possa rifornire la capitale la prossima settimana».

Foto di copertina: ANSA/Massimiliano Vismara | La protesta degli agricoltori al casello di Orte (27 Gennaio 2024)

