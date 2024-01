Fedez a cena da Donatella Versace, ma il suo golden retriever divora il risotto: «Paloma, che figura…» – Il video

«Quando porti il tuo cane a casa di Donatella Versace e nulla può andare storto»: con queste parole Fedez commenta un piccolo carosello, pubblicato sul suo profilo Instagram, che ripercorre la serata passata a casa della celebre stilista. Invito a cena che ha accettato portando anche un +1: il suo golden retriever Paloma, tanto bella quanto vivace. «Non mi far fare brutte figure eh, che andiamo da Donatella», si era raccomandato il rapper in ascensore con il cane, prima di raggiungere la casa dell’amica. Monito inascoltato: Paloma infatti, salita in braccio a Donatella Versace che voleva giocare un po’ con lei, ne ha approfittato per avventarsi sul suo piatto e divorare la sua porzione di risotto fumante. La stilista per fortuna non è sembrata troppo turbata: essendo grande amante degli animali, ha compreso l’irruenza di Paloma e il siparietto si è concluso con risate e allegria. «Paloma nuova assaggiatrice ufficiale di casa Versace», ha ironizzato qualcuno tra i commenti.

Leggi anche: