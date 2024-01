Ilaria Salis in aula a Budapest con le manette e le catene ai piedi, le immagini shock dal processo: «Tirata come un cane»

Si è aperto ed è stato aggiornato al 24 maggio il processo a carico di Ilaria Salis, la 39enne, ex insegnante, arrestata in Ungheria l’11 febbraio 2023 con l’accusa di lesioni aggravate poiché avrebbe aggredito due neonazisti nel “Giorno dell’onore”. Da quel giorno è in prigione, costretta a vivere – stando alla denuncia del padre – in una situazione «pietosa e disumana». La 39enne è comparsa oggi, lunedì 29 gennaio, in aula in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti. Lo ha reso noto l’Ansa presente all’udienza a Budapest, dove Salis è entrata accennando un sorriso rivolto al pubblico. Le modalità con cui la giovane è stata portata alla prima udienza sono state inoltre descritte dall’avvocato italiano: «È stato scioccante, un’immagine pazzesca. Ci aveva detto che veniva sempre trasferita in queste condizioni ma vederla ci ha fatto davvero impressione. Era tirata come un cane, con manette attaccate a un cinturone da cui partiva una catena che andava fino ai piedi, con questa guardia che la tirava con una catena di ferro. Ed è rimasta così per tre ore e mezza», ha detto Eugenio Losco, uno dei legali italiani di Salis, presente di fianco al padre Roberto all’udienza. «È una grave violazione della normativa europea – ha concluso -. l’Italia deve far finire questa situazione ora». Stando al racconto dell’agenzia di stampa, una donna delle forze di sicurezza ungheresi la trascinava per la catena. La militante antifascista milanese 39enne si è dichiarata non colpevole. Mentre un altro imputato ha ammesso la sua colpevolezza.

