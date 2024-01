California, filmato per la prima volta un cucciolo di squalo bianco: potrebbe aiutare a scoprire il luogo dove partoriscono

La scorsa estate, il regista Carlos Gauna e il biologo Phillip Sternes dell’Università della California a Riverside hanno catturato in video alcuni fotogrammi preziosi lungo la costa californiana: i frame mostrano infatti quello che potrebbe essere il primo avvistamento al mondo di un cucciolo di squalo bianco. Le immagini sono state pubblicate sulla rivista Environmental Biology of Fishes. In esse si vede un esemplare lungo un metro e mezzo probabilmente nato da poche ore. La scoperta è così importante perché la presenza dell’animale potrebbe aiutare a risolvere uno dei grandi enigmi legati alla specie: la localizzazione delle nursery dove le femmine vanno a partorire.

La scoperta

Un luogo che viene definito «una sorta di Sacro Graal della scienza sugli squali: nessuno è mai stato in grado di individuare dove nascono, né ha mai visto vivo un cucciolo appena nato», ha spiegato Gauna, noto per i suoi video naturalistici che pubblica online con lo pseudonimo ‘The Malibu Artist’. Per questo lui per primo è rimasto a bocca aperta riguardando il filmato che aveva ripreso con un drone vicino a Santa Barbara lo scorso luglio. «Abbiamo ingrandito le immagini, le abbiamo messe al rallentatore e abbiamo visto lo strato bianco che si staccava dal corpo mentre nuotava», ha aggiunto Sternes.

Gli indizi

«Credo che fosse uno squalo bianco appena nato che perdeva il suo strato embrionale», probabilmente il residuo del latte uterino che lo nutriva prima di venire alla luce. Guana e Sternes ritengono che gli indizi che portano a considerarlo un vero squalo bianco sono diversi. Per prima cosa, nella stessa zona sono presenti diversi esemplari adulti molto grossi, probabilmente femmine gravide. Inoltre, nello stesso giorno in cui è stato registrato il video, uno di questi animali si era inabissato e poco dopo è apparso il cucciolo completamente bianco. Da ultimo, la località dove sono state effettuate le riprese è stata a lungo proposta come luogo di nascita dei grandi squali bianchi. Il cucciolo è stato filmato vicino alla riva, a soli 300 metri dalla spiaggia: questo porta a dedurre che potrebbe essere nato in acque poco profonde.

