Fabio Ferrari, il runner scomparso a Bovegno è morto. Trovato il corpo dell’escursionista

Sarebbe scivolato per 100 metri in un canalone in località Baita Prada. Di lui non si avevano notizie da domenica

Purtroppo è stato trovato senza vita Fabio Ferrari, l’escursionista 55enne scomparso domenica scorsa nel bresciano, a Bovegno. A trovare il corpo è stato uno dei gruppi di ricerca composto dai Carabinieri forestali, Soccorso alpino, Vigili del fuoco, Guardia di finanza e volontari della Protezione civile. Ferrari sarebbe scivolato per 100 metri in un canalone in località Baita Prada, probabilmente morendo sul colpo. L’uomo, runner esperto, aveva parcheggiato la sua macchina attorno alle 10.30 di domenica in via Graticelle, a Bovegno, per poi partire per le sue consuete corse. Intorno alle 11.30 e le 12 alcuni escursionisti lo hanno incrociato sotto il Monte Muffetto. Da lì in poi il nulla, il cellulare di Ferrari è risultato da subito spento o non raggiungibile.

