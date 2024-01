Lecco, uomo completamente nudo si aggira sul lungolago: decine di segnalazioni dai residenti

Un uomo completamente nudo dalla testa ai piedi si è fatto il bagno nelle acque di Malgrate, un piccolo comune di circa 4mila abitanti nella provincia di Lecco, e poi ha iniziato a passeggiare così com’era sul lungolago. Increduli i passanti e i residenti che – tra risate e indignazione – nella giornata di ieri, lunedì 29 gennaio, hanno inviato decine di segnalazioni ai carabinieri del luogo. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, l’uomo avrebbe attraversato il ponte Azzone Visconti, ma poi sarebbe stato raggiunto e fermato da una pattuglia della polizia. Non è ancora stato reso noto se si sia trattato di un momento di libertà per l’uomo, di un atto provocatorio, o se lo stesso soffra di problemi mentali o di salute. Nonostante il freddo e le basse temperature invernali, infatti, il giovane sembra non aver dimostrato alcuna remora ad andare in giro nudo e bagnato. Ma non si esclude neanche che all’origine del gesto possa esserci stata una scommessa con qualcuno. Non è la prima volta che capita una cosa del genere nel comune di Malgrate: nel 2018 anche un altro uomo era stato ripreso mentre faceva il bagno nudo nel lago, nonostante l’ampia presenza di turisti.

Leggi anche: