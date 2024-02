Lewis Hamilton alla Ferrari? Il vertice a sorpresa del team Mercedes: l’ipotesi dream team con Leclerc

L’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari sarebbe ormai cosa fatta, secondo diversi fonti di alto livello citate dalla Bbc secondo cui l’accordo sarebbe stato raggiunto, con l’annuncio atteso già oggi 1 febbraio. Le voci insistenti sul clamoroso passaggio del pilota britannico dalla Mercedes al Cavallino erano state anticipate dalla rivista di settore Autosport e dal Corriere della Sera. Stando alle indiscrezioni, il sette volte campione del mondo di Formula 1 dovrebbe affiancare Charles Leclerc a partire dal 2025 e prendere quindi il posto di Carlos Sainz. Secondo la Bbc, tutti i membri del team Mercedes sono stati convocati questa mattina per un vertice della squadra con il capo Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison alle 14. Potrebbe essere quella l’occasione in cui sarà annunciato il passaggio del campione.

Hamilton, 39 anni appena compiuti, è legato con un contratto biennale alla Mercedes. Dettaglio che potrebbe complicare l’arrivo del britannico in Ferrari già dalla prossima stagione. Lo scenario però non sarebbe del tutto irrealizzabile e andrebbe a sbloccare lo stallo ancora in corso sul rinnovo per Sainz, in scadenza alla fine di questa stagione. Se per il pilota monegasco il prolungamento del contratto non è stato un problema, per lo spagnolo la trattativa da tempo sembra impantanata.

